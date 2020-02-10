سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:31 م
الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية سامح شكرى - وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص البعثات المصرية بالخارج على تيسير خدماتها القنصلية على المواطنين المقيمين فى المناطق التى تبعد عن مقار السفارات والقنصليات، استمرت البعثات المصرية فى إيفاد مهمات قنصلية لتلك المناطق لتقديم كافة الخدمات القنصلية التى تقدمها البعثات بمقراتها الرئيسية للمواطنين المصريين بها.

 

فى هذا السياق قامت القنصلية العامة المصرية فى الرياض بترتيب مهمتين قنصليتين منذ بداية العام الجارى لكل من منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية استمرت ثلاثة أيام فى كل من المنطقتين، وقد قامت البعثة فى منطقة حفر الباطن بإنهاء 280 معاملة قنصلية، بينما قامت البعثة فى المنطقة الشرقية بإنهاء 1177 معاملة قنصلية.

 

قامت كذلك القنصلية العامة المصرية فى جدة بترتيب مهمة قنصلية إلى محافظة أبها، استمرت خمسة أيام، قامت البعثة خلالها بإنهاء 503 معاملة قنصلية، فضلًا عن زيارة سجن أبها العام ومراجعة النيابة العامة والمحكمة الجزائية والاستئناف والتنفيذ لتفقد احوال المساجين المصريين.


وزير الخارجية

السعودية

بعثات مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك 24 فبراير

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

رسمياً.. الأمن يوافق على إقامة قمة الأهلي والزمالك باستاد القاهرة

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

مدرب الترجى: جاهزية اللاعبين 200% ضد الزمالك ضرورية للتتويج بالسوبر

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

بدء انسحاب القوات الأمريكية من 15 قاعدة عسكرية فى العراق

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة