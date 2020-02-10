الخارجية تكشف جهود قنصليات مصر بالسعودية لإنهاء مئات المعاملات الدبلوماسية

فى إطار حرص البعثات المصرية بالخارج على تيسير خدماتها القنصلية على المواطنين المقيمين فى المناطق التى تبعد عن مقار السفارات والقنصليات، استمرت البعثات المصرية فى إيفاد مهمات قنصلية لتلك المناطق لتقديم كافة الخدمات القنصلية التى تقدمها البعثات بمقراتها الرئيسية للمواطنين المصريين بها.

فى هذا السياق قامت القنصلية العامة المصرية فى الرياض بترتيب مهمتين قنصليتين منذ بداية العام الجارى لكل من منطقة حفر الباطن والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية استمرت ثلاثة أيام فى كل من المنطقتين، وقد قامت البعثة فى منطقة حفر الباطن بإنهاء 280 معاملة قنصلية، بينما قامت البعثة فى المنطقة الشرقية بإنهاء 1177 معاملة قنصلية.

قامت كذلك القنصلية العامة المصرية فى جدة بترتيب مهمة قنصلية إلى محافظة أبها، استمرت خمسة أيام، قامت البعثة خلالها بإنهاء 503 معاملة قنصلية، فضلًا عن زيارة سجن أبها العام ومراجعة النيابة العامة والمحكمة الجزائية والاستئناف والتنفيذ لتفقد احوال المساجين المصريين.