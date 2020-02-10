الحكومة اليابانية تعتزم إرسال طائرة خامسة لإجلاء رعاياها من هوبى الصينية

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تعتزم الحكومة اليابانية، إرسال طائرة مستأجرة خامسة لإجلاء رعاياها من مقاطعة "هوبى" الصينية، مركز تفشى فيروس "كورونا" الجديد، وقال وزير الخارجية اليابانى توشميتسو موتيجى، فى تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الاثنين، إن الترتيبات تجرى حاليا لإرسال طائرة خلال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير مضيفا أن الحكومة ترغب فى إنهاء عملية إجلاء رعاياها بإرسال رحلة جوية خامسة.

ودعا موتيجى الرعايا اليابانيين والشركات اليابانية الموجودة فى هوبى، بسرعة اتخاذ قرارهم بشأن إذا ما كانوا يرغبون فى العودة إلى بلادهم على متن الطائرة أم لا.

وكانت الحكومة اليابانية، قد أجلت 763 مواطنا يابانيا عبر إرسال 4 طائرات مستأجرة إلى "هوبي".

وكان التلفزيون الصينى الرسمى، أعلن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة "فيروس كورونا" إلى 908 شخصا، قال التليفزيون الصينى، أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصلت إلى قرابة 40171 حالة.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 40171 حالة فى العالم وأدى لوفاة 908 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة صحفية أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف، أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.