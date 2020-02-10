سوبر كورة
Ads
الإثنين، 10 فبراير 2020 11:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تعلن إنقاذ مسن فى الفيوم ونقلة لدار رعاية

الإثنين، 10 فبراير 2020 11:27 ص
التضامن تعلن إنقاذ مسن فى الفيوم ونقلة لدار رعاية إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التصامن الاجتماعى، أن فريق أطفال وكبار بلامأوى التابع للوزارة، نجح فى إنقاذ رجل مسن يفترش الأرض فى شوارع الفيوم، وقد وجهت نيفين القباج وزير التضامن  التعامل مع الحالة وتوفير كافة الحماية والرعاية ، و قام الفريق بالتحرك فورا وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أن الرجل يدعى "س.أ "يبلغ من العمر 41عاما وبسؤاله عن سبب افتراشه الشارع رفض التصريح بأى تفاصيل عن حياته الشخصية وأبدى موافقته على إيداعه فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

واتخذ الفريق الإجراءات اللازمة لإيداع المواطن  بمؤسسة أبى وأمى وتوفير كافة احتياجاته.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أطلقت حملة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار، حيث يرافقت الوزيرة الوحدات المتنقلة لفريق حماية الأطفال والكبار بلا مأوى، والتى تجوب القاهرة الكبرى وعدد من محافظات الجمهورية بحثاً عن المشردين من الكبار والأطفال.
 

وقد ذكر الدكتور محمد العقبى، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعى، فى وقت سابق أن الوزارة تلقت بلاغات عن مشردين فى الشارع وأهمهم "سيدة التحرير ومول العرب"، واتضح أنهم محترفات تسول ولديهم دخل وبيوت، مضيفا: "كل مصر كلمتنا على سيدة التحرير ومول العرب، واتضح أن السيدة تمتلك بيتا فى الشرابية وحاولنا إقناعها بعودتها إلى منزلها لكنها محترفة تسول، بيقعدوا فى أماكن حيوية لكن منقدرش نجبر حد أننا ناخده من مكانه".

وأكد العقبى أن الوزارة تتيح فرص تدريب وتدخلات نفسية للمشردين بهدف عودتهم مرة أخرى إلى أسرهم، لأن فيه ناس كتير جدا منهم مر بظروف صعبة، كاشفا عن أن الوزارة نجحت فى إنقاذ 18 ألف طفل منذ 2016 وحتى الآن، كما أن الوزارة نجحت فى تحويل سجن فى المنيا إلى أكبر مركز لعلاج الإدمان فى الصعيد".

220201011614512-إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية (1)
 

 

220201011614512-إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية (2)
 

 

220201011614512-إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية (3)
 

 

220201011614527-إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية (4)
 

 

220201011614527-إنقاذ مسن بالفيوم ونقلة دار رعاية (5)
 

 


التضامن

إنقاذ مسن بالفيوم

اخبار مصر

أخبار الْيَوْمَ

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. زيارة وزيرة التضامن الاجتماعى بالقليوبية.. نيفين القباج تتفقد أول مركز لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.. تتابع الوحدة المتنقلة لـ"أطفال بلا مأوى".. وتوجه رسالة للعاملين بمديرية التضامن: أوصيكم بالفقراء

الأحد، 26 يناير 2020 05:30 م

صور.. وزيرة التضامن تطلق حملة لإنقاذ المشردين والأطفال بلا مأوى

السبت، 18 يناير 2020 01:19 م

صور.. محافظ بورسعيد يلتقى بفريق عمل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى ورؤساء الأحياء

السبت، 11 يناير 2020 02:46 م

صور.. محافظ المنيا يتفقد الوحدة المتنقلة لمبادرة "أطفال بلا مأوى"

الأحد، 05 يناير 2020 11:26 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

قلب الأم .. صينية تضع أولادها في أكياس بلاستيكية خوفا من كورونا .. فيديو

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

للعام الـ3.. احتفالية BT100 تحت رعاية رئيس الوزراء بحضور رموز مجتمع الأعمال

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

فيديو معلوماتى.. رحلة التعافى من كورونا.. الصين وتايلاند تعلنان عن أدوية للفيروس

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة من الأربعاء مع انعدام فرص سقوط الأمطار

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

تنفيذ أكبر مصنع فوسفات بالوادى الجديد باستثمارات 15 مليار جنيه أبريل المقبل

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الصحة العالمية تحذر من إصابات مثيرة للقلق بـ"كورونا" لا علاقة لها بالصين

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

الرئيس السيسى يفتتح غداً مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

محمد صلاح يسيطر على كل أرقام ليفربول منذ حضوره إلى "أنفيلد"

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

أسوأ أزياء حفل أوسكار 2020.. بلاك شينا وجانيل موناى الأغرب

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

700 ألف يورو للشركة الإسبانية تكاليف تطبيق الـvar في منتصف الموسم

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

س وج.. كيف تحمى نفسك من فيروس كورونا؟

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

تعرف على متوسط الأجور اليومية لأبرز 20 وظيفة فى مصر أعلاها المحاجر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة