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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:38 م
البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وعربية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 13980 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1922 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 16115 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 5210 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل مستوى 1269 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 1397 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 545 نقطة.
 
وفى سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لعدد 392 ألف سهم بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، عن موافقة هيئة الرقابة المالية على الاخطار المسبق بعدم الالتزام بتقديم عرض شراء إجباري وذلك لنقل ملكية شركة "بي أس أي نزر أي نزرلاندز هولندج بي في" المساهم الرئيسي في الشركة بعدد 452.584 مليون سهم وبنسبة 63.98% إلى مساهمي الشركة غير المباشرين، وذلك تنفيذاً لنص المادة 356 من اللائحة التنفيذية.
 
وتضمن المشترين المحتملين، "بلاك سبارو لونج ترم انفستمنت، ولينك هولدكو اس ايه ار ال، والصندوق الأمريكي للأعمال، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة ريسبونسابيلتي ايه جي، ومساهمون آخرون.
 

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