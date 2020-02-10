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الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 10 فبراير 2020 07:57 م
الإمارات تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كورونا
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات ، تشخيص حالة جديدة لمرض فيروس كورونا المستجد من الجنسية الهندية ، وهي من المخالطين للحالة التي تم الإعلان عنها مؤخراً. وبهذا يكون عدد الحالات المكتشفة في الدولة 8 حالات فقط منذ ظهور المرض إلى اليوم. وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وكانت الوزارة أعلنت أمس عن أول حالة شفاء تسجل في الدولة لمصابة صينية.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة مستقرة ماعدا حالة واحدة تحت العناية المكثفة وقيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بانها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة، وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة، لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير كافة القدرات والامكانيات الوطنية.

ونصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية، لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

 

 


الامارات

فيروس كورونا

كورونا

الهند

الصين

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