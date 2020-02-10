الإبقاء على مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان 3 سنوات مقبلة بأوغندا

ا ش ا

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه وقعت مع وزير الخارجية الأوغندي سام كوتيسا على هامش أعمال القمة الإفريقية في أديس أبابا ، اتفاقا بشأن الإبقاء على مكتب المفوضية الأممية هناك خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وذكر مكتب حقوق الإنسان - في بيان له اليوم الإثنين صدر في جنيف - أنه بموجب الاتفاق الجديد سيضطلع المكتب بأنشطة تشمل مساعدة الحكومة الأوغندية فيما يتعلق بالسياسات والبرامج والتدابير اللازمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان هناك ، إضافة إلى تقديم المشورة للجنة حقوق الإنسان الأوغندية وتعزيز قدرة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق.

جدير بالذكر أن المكتب التابع لمفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في كمبالا كان قد تم تأسيسه قبل 14 عاما ؛ وذلك لأول مرة في أوغندا.