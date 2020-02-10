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استجابة لـ"اليوم السابع".. إعادة تطوير وتوسعة طريق "القصير - قفط"

الإثنين، 10 فبراير 2020 12:25 م
استجابة لـ"اليوم السابع".. إعادة تطوير وتوسعة طريق "القصير - قفط" طريق القصير قفط بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن اللواء سعد البدرى رئيس مدينة القصير، جنوب محافظ البحر الأحمر، أنه تم عرض إدراج مشروع إعادة رصف وتوسعة "طريق القصير – فقط" على اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وصدق على إدراج المشروع ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2020 - 2021.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أنه سيتم إعادة رصف وتوسعة الطريق الذى يشكوا دائما أهالى مدينة القصير منه، وتسبب سوء الطريق فى عدة حوادث مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأهالى، مضيفا أن قطاع الطرق شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح البدرى، أن الوحدة المحلية لمدينة القصير قامت بدراسة تطوير الطريق مع هيئة الطرق والكبارى نظرا لعدم صلاحية الطريق وكثرة الحوادث به.

وكانت "اليوم السابع" نشرت فى تحقيقًا فى 23 من ديسمبر الماضى حول الأزمة الحقيقية التى يعيشها المارين على الطريق القصير قفط، حيث أن تلك الطريق تعد اقدم الطرق بمحافظة البحر الأحمر، وهو طريق الذى يربط بين مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة قفط بمحافظة قنا، والذى أسسه المصريون القدماء قديمًا عندما أنشأ لربط وادى النيل بالبحر الأحمر، وكان يستخدمه المصريون القدماء للتداول التجارى مع بلاد بونت، ويعانى الطريق من تهالك كبير والذى يتسبب فى حوادث كثيرة، مما أطلق عليه أهالى مدينة القصير والمارين عليه "طريق الموت"، من كثرة الحوادث الواقعة عليه.

وكان صرح النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن دائرة سفاجا والقصير ومرسى علم، إنه قدم طلبا لوزير النقل الفريق كامل الوزير، برفع كفاءة الطريق منذ فترة، حيث إنه بالفعل الطريق غير آدمى ويسمى طريق الموت.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه كذلك تم تقديم طلب اقتراح بلجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب لرصف ورفع كفاءة الطريق، وتم التأكيد على المقترح مع لجنة النقل فى البرلمان عند زيارتها الأخيرة للبحر الأحمر.

ومن جانبه كان أكد المهندس محسن زهران، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة التاسعة بالبحر الأحمر، والتابعة لهيئة الطرق والكبارى، أن طريق قفط القصير ضمن خطة هيئة الطرق والكبارى لتطويرها، مؤكدًا أنه سيتم رفع كفاءة الطريق وليس إزدواجه، مضيفا فى تصريحات أثناء نشر التحقيق أنه لا يوجد ميعاد محدد لرفع كفاءة الطريق، حيث إنه سيتم بدء العمل فى رفع كفاءة الطريق عند توافر الاعتمادات المالية من الهيئة.

 

طريق القصير قفط بالبحر الأحمر (2)
طريق القصير قفط بالبحر الأحمر 

 

طريق القصير قفط بالبحر الأحمر (3)
طريق القصير قفط بالبحر الأحمر 

 

طريق القصير قفط بالبحر الأحمر (4)
طريق القصير قفط بالبحر الأحمر

 

طريق القصير قفط بالبحر الأحمر (5)
طريق القصير قفط بالبحر الأحمر

 

طريق القصير قفط بالبحر الأحمر (6)
طريق القصير قفط بالبحر الأحمر

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طريق القصير قفط

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