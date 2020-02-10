استبعاد مدير مدرسة بحى غرب شبرا الخيمة لعدم نظافة الفصول

كتب - أحمد عبد الهادى بكير

شكل طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، لجنة برئاسة محمد المهدى مدير الإدارة التعليمية بحى غرب شبرا الخيمة وعادل داود وكيل الإدارة التعليمية وخالد أبو العلا مدير المرحلة الابتدائية وفاطمة عبد الفتاح مدير التعليم الإعدادى و محمد شعبان جعفر مدير الإعلام بالإدارة، لبحث الشكوى المنتشرة على صفحات التواصل بشبرا الخيمة بخصوص مدرسة فؤاد محى الدين للتعليم الأساسى، والمرور على المدرسة والوقوف على نظافتها وصحة الشكوى وتبين صحة الواقعة وتم استبعاد مدير المدرسة وتحويل معلمين الفصل وهيئة الإشراف والعامل ومسئول الأمن للشئون القانونية للتحقيق .

وتم عمل نظافة شاملة بالمدرسة وجميع مدارس حى غرب بالتعاون مع الإدارة الصحية بحى غرب شبرا الخيمة .

يذكر أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية دشن اليوم، المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض السمنة والتقزم والأنيميا، بمدارس المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، والدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحب بالقليوبية، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها.

وأكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة انتهت من استعداداتها لانطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سى وأمراض السمنة والتقزم بمدارس المحافظة، وذلك بالتنسيق مع فرع التأمين الصحى بالقليوبية بقيادة الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية، والتى من المقرر أن تستهدف 831 ألفا و443 طالب وطالبة بالتعليم العام والأزهري، بـ774 مدرسة ومعهدا.

وأضاف "الطباخ" لـ"اليوم السابع"، أن يبلغ إجمالى عدد الطلاب المستهدف بقرى المحافظة 436443 طالبا وطالبة، فى 490 مدرسة على مستوى قرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغ الغرفة المركزية بوزارة الصحة، على أن تبدأ الحملة بالقرى عقب انتهاء فرع التأمين الصحى بالمحافظة من العدد المستهدف بمدارس المحافظة فى المدن.

ومن ناحيته، قال الدكتور جمال حجاج رئيس فرع التأمين الصحى بالقليوبية، إن التأمين الصحى يستهدف الكشف على 395 ألف طالب وطالبة بـ284 مدرسة منتشرة بمدن المحافظة فقط، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تدريب 130 فرقة ستساهم فى إجراء الكشف الطبى على الطلاب بتلك المدارس، من أجل القضاء على هذه الأمراض ومواجهتها فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس لجمهورية "100 مليون صحة".