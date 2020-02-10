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ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا فى الصين لـ 8.2%

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:17 م
ارتفاع نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا فى الصين لـ 8.2% الفريق الطبى لمكافحة كورونا
بكين (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الصحية فى الصين، اليوم الاثنين، أن نسبة الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد فى البلاد، ارتفعت إلى نسبة 8.2% من الحالات المصابة، وصرح المتحدث باسم مفوضية الصحة الوطنية مي فينج - في مؤتمر صحفى اليوم - بأن نسبة الشفاء بين المصابين بالفيروس ارتفعت بشكل كبير، ليس في مختلف أنحاء البلاد فقط ، وإنما في مركز انتشاره بمدينة "ووهان " ومقاطعة "هوباي " وسط الصين.. مشيرة إلى وصول نسبة الشفاء في مختلف أنحاء البلاد إلى نسبة 8.2 % ، مقارنة بـ1.3% في 27 يناير الماضي - حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وأوضح المتحدث ، أن نسبة الشفاء في "هوباي " ارتفعت اليوم إلى 6.2 % مقارنة بـ2.6 % في 27 يناير الماضي ، مضيفا أن الزيادة في نسبة الشفاء جاءت نتيجة مبدئية للتدابير الطبية التي جرى تطبيقها في البلاد، والتي من بينها : إرسال تعزيزات طبية إلى "هوباي " و"ووهان " من مختلف أنحاء الصين، إضافة إلى تدابير زيادة أسرّة المرضى في المستشفيات ، وتحسين الإمكانات الطبية.

وفى سياق متصل أعربت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، عن احتجاجها الشديد على تقارير لصحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية بشأن جهود بكين لمكافحة فيروس "كورونا الجديد"، مؤكدة أن الصين تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي عبر الإنترنت - قدمنا احتجاجات شديدة إلى (وول ستريت جورنال) .. مشيرا إلى أن الصحيفة قللت من شأن الجهود المبذولة لمكافحة الوباء.

وأضاف" أن محرر المقال اختار عنوانا عنصريا ومثيرا لا يحترم الحقائق أو الأخلاق المهنية، بل ويضر بمشاعر الشعب الصيني وأثار غضبهم وإدانتهم".. مطالبا (وول ستريت جورنال) بأن تصحح على الفور هذا الخطأ، وتقدم اعتذارا علنيا، وتحاسب الأشخاص المعنيين، وتأخذ تلك الشواغل على محمل الجد والاستجابة لها .. مؤكدا أن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ المزيد من التدابير. 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

الصحه الصينيه

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