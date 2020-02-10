ارتفاع حصيلة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" فى هونج كونج إلى 42

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أفاد مركز حماية الصحة في هونج كونج بارتفاع حصيلة حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في هونج كونج إلى 42 حالة.

ذكرت ذلك شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /الاثنين/.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

ومن جهة اخرى قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، مدير عام منظمة الصحة الدولية في جنيف ، إن فريقا من خبراء المنظمة وصل إلى الصين ، اليوم الاثنين ، لاستطلاع التطورات بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد.وكان تيدروس ، الذي زار بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينج ووزراء صينيين في أواخر يناير ، قد عاد بعد الاتفاق على إرسال بعثة دولية إلى هناك.

واستغرق الأمر أسبوعين للحصول على موافقة الحكومة الصينية على تشكيل الفريق.

وقال تيدروس ، إن هناك بعض الأمثلة المثيرة للقلق على انتقال العدوى من أشخاص لم يزوروا الصين "وقد تكون هذه الشرارة التي تشعل نارا أكبر".

من جهة أخرى ، تعقد منظمة الصحة العالمية المنتدى العالمى، الذي سيعقد في الفترة من 11 إلى 12 فبراير الجارى في جنيف، وذلك بالتعاون مع مبادرة التعاون العالمي في مجال البحوث، والمتعلقة بالتأهب لمواجهة الأمراض المعدية، ويجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية بما في ذلك كبار العلماء، وكذلك وكالات الصحة العامة ووزارات الصحة، وممولي البحوث الذين يتابعون البحوث وتطوير اللقاحات والعلاجات والتشخيصات، من بين ابتكارات أخرى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، سيجمع المنتدى بين الجهات الفاعلة الرئيسية، بما فيها كبار العلماء ووكالات الصحة العمومية، ووزارات الصحة ومموّلي البحوث الذين يضطلعون ببحوث حاسمة بشأن فيروس كورونا المستجد في سياق الصحة الحيوانية والصحة العمومية، والذين يسعون إلى استحداث لقاحات وعلاجات دوائية ووسائل تشخيص، وغيرها من الابتكارات.

وسيناقش المشاركون العديد من مجالات البحث، بما فيها تحديد مصدر الفيروس فضلا عن تبادل العينات البيولوجية والمتواليات الجينية.