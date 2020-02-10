اختتام قافلة جسور الخير بالخارجة بعد توقيع الكشف على 1025 مريض

وصرح الدكتور حمدي القليوبى المدير الإداري لقافلة جسور الخير (7)، أن القافلة الطبية قد اختتمت أعمالها مساء اليوم بتوقيع الكشف الطبي على 1025 حالة في مختلف التخصصات الطبية خلال يومي 9 – 10 فبراير، بالإضافة إلى اجراء بعض العمليات الجراحية وتحويل 12 حالة ﻹجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، وصرف العلاج لجميع الحالات بالمجان من الصيدلية المُرافقة للقافلة، بالإضافة إلى محاضرات توعوية للمريضات بقسم النساء بمستشفى الخارجة العام حول أهمية الرضاعة الطبيعية والطريقه الصحيحة للفطام، وورشة عمل عن خطورة استخدام المضادات الحيوية، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد المنعم منتصر المدير الفني لشئون الطب البيطرى، إلى أن القافلة البيطرية قامت خلال فترة تواجدها بواحة الخارجة بزيارة كلاً من قرية عدن بمركز باريس وقرية الجزائر بالوحدة المحلية بصنعاء بمركز الخارجة، حيث تم توقيع الكشف البيطري والفحص التناسلي على 601 رأس من الأبقار والجاموس و 50 رأس من الأغنام و 5 خيول و 200 من الدواجن والطيور، مع صرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المُصابة بالمجان.

كما تم تقديم النصح والإرشاد للمزارعين بكلا من قرية بولاق، جدة، جورمشين 7، بغداد، عدن، عزب واحة باريس، قرية دوش، حيث صرح الدكتور صالح سعده – المدير الفني للشئون الزراعية بأنه تم تنظيم عدد من الندوات الارشادية لمناقشة أهم المشاكل التي تواجه المزارعين والمهتمين بزراعة المحاصيل الحقلية وأشجار الفاكهة وسبل حلها، كما تم زيارة عدد من الحقول الإرشادية لمحصول القمح وعدد من مزارع النخيل وإعطاء التوصيات الفنية لزيادة المحصول وكذلك كيفية مكافحة سوس النخيل.

وجدير بالذكر أن قافلة جسور الخير (7) ستبدأ فعالياتها صباح الغد الثلاثاء 11 فبراير بواحة الداخلة لاستكمال مسيرة الخير وتقديم المُساعدات لأهالي الواحة والمناطق المُحيطة بها في المجال الطبي والبيطري والزراعي.