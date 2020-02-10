إنشاء مبنى جديد بمطار سفنكس لزيادة الطاقة لألف راكب فى الساعة

الجدير بالذكر، أن مطار سفنكس الدولى قد تم افتتاحه منتصف العام الماضى، حيث يتميز بالموقع الجغرافى، نظرًا لوقوعه قرب محافظات القاهرة والجيزة والمناطق الأثرية، كما يمكن استخدامه لسياحة اليوم الواحد.

وبدأ مطار سفنكس الدولى ديسمبر الماضى، استقبال أولى الرحلات الدولية لشركة "فلاى جوردن" القادمة من الأردن، وعلى متنها 104 ركاب في تشغيل خط جديد بين الأردن ومحافظة الجيزة .

ويعتبر مطار سفنكس الدولى فى قلب القاهرة، ويقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم، حيث يبعد 12 كيلو مترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية فى القاهرة فى تنشيط سياحة اليوم الواحد.

وتقدر مساحة مبانى مطار سفنكس الدولى الإجمالية، حوالى 26 ألف متر، بتكلفة إنشائية حوالى 300 مليون جنيه، ويخدم مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد، ومحافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا والمنوفية والغربية، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير بمنطقة أهرامات الجيزة، لخدمة المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات الشارتر.

ويتكون المطار من مبنى الصالة الرئيسى وبرج المراقبة الجوية و24 مكتبا خدميا، ويضم المبنى الرئيسى صالة للسفر وأخرى للوصول وصالة لكبار الزوار ومكاتب إدارية، ويوجد به ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى ممرات مساعدة، حيث يحتوى على 4 محطات كهرباء فرعية ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب فى الساعة، وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوى.