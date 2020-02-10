إندبندنت: مخاوف من تسبب بريطانى فى إصابة 7 أشخاص بكورونا فى 3 دول

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" إن بريطانياً التقط الإصابة بفيروس كورونا أثناء وجوده فى سنغافورة، اتصل بما لا يقل عن سبع حالات مصابة بالفيروس فى كل من إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، حيث أشارت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من أن الرجل الذى لم يتم الكشف عنه اسمه يمكن أن يكون ناشر كبير للفيروس. وعلى الرغم من أن مسئولى الصحة فى بريطانيا لم يؤكدوا وجود صلة أو تفاصيل حول علاقته بأخرين تم تشخيص إصابتهم، إلا ان هذا الرجل الذى قيل إنه فى منتصف العمر هو أول شخص يحمل الجسية البريطانية قد قام بنقل المرض.

وأوضحت صحيفة إندبندنت أن الرجل الذى يعتقد انه تم تشخيص إصابته فى برتون وتم نقله إلى مستشفى توماس فى لندن، حيث يوجد وحدة للأمراض المعدية ، وذلك بعد ظهر الخميس، فى حين أن خمسة بريطانيين أثبتت اختبارات الفيروس إصابتهم به قد تم تشخيصهم بعد اتصالهم ببريطانى عاد مؤخرا من سنغافورة.

وكانت بريطانيا قد أعلنت اليوم، الاثنين، أن فيروس كورونا يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، وذلك بعدما وصلت عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 40 ألف حالة، ووفاة أكثر من 900 آخرين.

وقالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية فى بريطانيا إن وزير الخارجية يعلن أن الإصابة بفيروس كورونا الجديد او نقله يمثل تهديدا خطيرا ووشيكا للصحة العامة، وأضافت أن الإجراءات المحددة فى هذه اللوائح تعتبر وسائل فعالة لتأخير او منع مزيد من الانتقال للفيروس.

وحددت الوزارة مستشفى أرو بارك فى بايركسنهيد، وكيننز هيل بارك فى ميلتون كينيس كمؤسسات عزل، بينما أعلنت مدينة ووهان ومقاطعة هوبى فى الصين كمناطق عدوى.

وكانت بريطانيا قد سجلت حتى الآن أربع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، على الرغم من وجود بريطانيين أخرين أصيبوا به خارج البلاد.