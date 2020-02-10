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الإثنين، 10 فبراير 2020 01:01 ص
خالد صلاح
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إلغاء رحلات جوية ومخاوف من فيضانات بسبب العاصفة كيارا بأوروبا

الإثنين، 10 فبراير 2020 01:01 ص
إلغاء رحلات جوية ومخاوف من فيضانات بسبب العاصفة كيارا بأوروبا اعصار _ صورة أرشيفية
لندن (رويترز)

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اجتاحت العاصفة كيارا بريطانيا وشمال قارة أوروبا وتسببت فى هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تجاوزت سرعتها 145 كيلومترا فى الساعة فى بعض المناطق، الأحد مما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية ومباريات رياضية وإيقاف خدمات قطارات.

 

وأصدرت السلطات فى بريطانيا أكثر من 200 تحذير من الفيضانات فى مختلف أنحاء البلاد التى شهدت أقصى سرعة للرياح فى أبيردارون بويلز وبلغت 149 كيلومترا فى الساعة، وصدر تحذير شديد من الفيضانات فى يوركشير بشمال إنجلترا .

 

وأدت العاصفة إلى تعطيل حركة النقل بشكل كبير فى أنحاء المنطقة، إذ أُلغيت فى هولندا نحو 240 رحلة جوية من وإلى مطار سخيبول فى أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا زحاما، مع هبوب العاصفة كيارا من المحيط الأطلسى مثيرة رياحا وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة.

 

وفى ألمانيا، حيث أطلق على العاصفة كيارا اسم سابينه، تم إلغاء نحو 180 رحلة جوية من وإلى مطار فرانكفورت، أى حوالى 15 بالمئة من إجمالى عدد الرحلات المقررة. وقالت لوفتهانزا، أكبر شركة طيران فى ألمانيا، إنها ستلغى الرحلات القصيرة والطويلة من مطار ميونيخ يوم الاثنين حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش و1300 بتوقيت جرينتش بالترتيب.

 

وقالت يورو وينجز للرحلات منخفضة التكاليف التابعة للوفتهانزا إنها علقت حركة الطيران فى هامبورج وبرلين وهانوفر ودورتموند ودوسلدورف وكولونيا وشتوتجارت. فى الوقت نفسه أُلغيت أيضا بعض الرحلات المحلية والدولية من مطارات بريطانية بينها هيثرو وجاتويك، وألحقت العاصفة كيارا الضرر أيضا بخدمات القطارات.

 

وحذرت دويتشه بان المشغلة للسكك الحديدية فى ألمانيا من تعطيل جسيم وقالت إنها ستوقف رحلات المسافات الطويلة فى أنحاء البلاد فى المساء.

 

وقالت نتويرك ريل التى تدير السكك الحديدية البريطانية إن الأحوال الجوية سببت مشاكل فى شبكتها إذ سقطت أبراج كهرباء وأشجار على القضبان، وطلبت من المواطنين عدم السفر إلا للضرورة.

 

 

توقفت حركة الشحن من وإلى ميناء دوفر على الساحل الجنوبى البريطانى وأُغلق جسر هامبر فى شمال إنجلترا أمام حركة السيارات للمرة الثانية فقط منذ افتتاحه عام 1981.

 

 

وقال نادى مانشستر سيتى إن مباراته أمام وست هام بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم تأجلت بسبب "الأحوال الجوية القاسية المتفاقمة".

 

وفى هولندا، تم إلغاء كل مباريات دورى المحترفين لكرة القدم فى البلاد وكذلك أغلب المسابقات الرياضية التى تقام فى أماكن مفتوحة.

 

 


إلغاء رحلات جوية

فيضانات

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أوروبا

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