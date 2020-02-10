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أوقاف كفر الشيخ تشرح لطلاب الكليات كيفية التعايش السلمى مع الآخر (صور)

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:26 م
أوقاف كفر الشيخ تشرح لطلاب الكليات كيفية التعايش السلمى مع الآخر (صور) جانب من الندوة
كفر الشيخ محمد سليمان

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نظمت الإدارة العامة لمشروعات البيئة بجامعة كفر الشيخ اليوم الاثنين، ندوة دينية بعنوان "التعايش مع الآخر" بكلية الصيدلة بالتعاون مع منطقة وعظ كفر الشيخ ضمن برنامج القوافل الدعوية والإرشاد الديني بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ،والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة،و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف نافع حماده.

تناول الشيخ أشرف الشقافي مدير إدارة أوقاف بلطيم مفهوم التعايش مع الآخر وكيفية التعايش مع أصحاب العقائد الأخرى حيث يعتبر ذلك من مبادئ ديننا الحنيف وكذلك التعايش مع المخطئين والمذنبين.

كما تناول الشيخ محمد مصطفى رضوان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف العلاقة بين المسلم وغيره والتى تقوم على السلم والتسامح والعدالة مسترشدا بنماذج من حياة الصحابة والتابعين فى التعايش مع الآخر وانتهت الندوة بالإجابة على أسئلة الطلاب المشاركين والحضور.

وصرح رئيس الجامعة أن تلك الندوات تتم تباعاً بكليات الجامعة لنشر الفكر الوسطي المعتدل بين شباب الجامعة حتى يستطيع الطلاب مجابهة الأخطار الفكرية والمعرفية المحيطة بهم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم وتزويد الطلاب بالثقافة الدينية السمحة وتعاليم التسامح والمحبة بين الأديان.

وأكد الدكتور دسوقي أن ادارة الجامعة تحرص على إرساء قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء اليه من خلال اقامة المحاضرات والندوات  لتثقيف الشباب وتدريبهم على كيفية الحوار وقبول الآخر وتعزيز الهوية الوطنية في إطار حملة التوعية التي أطلقتها الجامعة وتتضمن عقد سلسلة ندوات وورش عمل مع الطلاب.

وأشار إلى أن الجامعة تستثمر هذه الندوات لتشجع الطلاب على التفاعل الإيجابي للحفاظ على شخصية الطالب وبناء ذاته.

 

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