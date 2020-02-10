ألمانيا تبلغ "الصحة العالمية" بظهور فيروس انفلونزا الطيور ونفوق 44 طائر

رويترز

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ، اليوم الاثنين ، إن ألمانيا أبلغتها بظهور فيروس انفلونزا الطيور إتش5إن8 سريع الانتقال بمزرعة في جنوب غرب البلاد.وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها -نقلا عن تقرير من وزارة الأغذية والزراعة الألمانية- إن الفيروس تسبب في نفوق 44 طائرا في قطيع يضم 69 طائرا في ولاية بادن فورتمبرج.

وقالت الوزارة في تقريرها "جميع الدواجن وطيور الحظائر تم إعدامها والتخلص منها بأمان في السابع من فبراير عام 2020".

وكانت الوزارة قد أكدت إصابة طائر بري بفيروس انفلونزا الطيور إتش5إن8 في ولاية براندنبرج في شرق البلاد في يناير لكن العدوى لم تنتقل إلى أي من طيور المزارع.