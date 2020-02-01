الوضع مازال غير ظريف.. تغريدة لصفحة الاهلي لثواني قبل إزالتها

كتب آسر أحمد

كتبت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي تغريدة عبر تويتر، منذ دقائق، جاءت كالاتي "الوضع مازال غير ظريف"، في إشارة إلى الاشتباكات واقتحام الملعب الذي حدث منذ قيل اثناء مباراة القلعة الحمراء أمام نادى الهلال السوداني وانتهت بالتعادل الايجابي بين الفريقين، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.



تغريدة صفحة الاهلي

وسرعان ما قامت الصفحة بإزالة التغريدة من حسابها الرسمي،ـ لثير حالة من القلق بين الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا، حول الوضع في السودان.



لينك التغريدة بعد إزالتها

وقامت قوات الأمن فى ملعب الهلال السوداني بإخلائه من الجماهير، والإبقاء على فريق الأهلي المصري وطاقم الحكام داخل الملعب لحين إخراج جميع الجماهير السودانية، وقامت قوات الجيش والشرطة السودانية بفرض كردون أمني حول طاقم الحكام المغربي بقيادة رضوان جيد لحين إخراج الجميع من الملعب، واستمر تواجد الحكام بعد انتهاء المباراة فى أرض الملعب لأكثر من 10 دقائق.

صعد فريق الاهلي لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السوداني خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بام درمان ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم قفشة للأهلي في الدقيقة 48 وتعادل للهلال عبد الرازق عمر في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع وبذلك يصعد الاهلي لدور الثمانية كمركز ثاني رفقة النجم الساحلي الذى فاز على بلاتينيو الزيمبابوي وصعد كأول المجموعة برصيد 12 نقطة فيما أصبح رصيد الاهلي 11 نقطة ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط ويتوقف رصيد بطل زيمبابوي عند نقطة واحدة.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي، أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، مروان محسن .