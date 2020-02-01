"البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع البنوك، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 12.5 مليون ورقة بقيمة 470.5 مليون جنيه، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 154.7 مليون ورقة، بقيمة 435.7 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الموارد الأساسية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 77.6 مليون ورقة بقيمة 397.8 مليون جنيه، تلاه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 257.9 مليون ورقة بقيمة 381.9 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 47.9 مليون ورقة بقيمة 289.2 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 23 مليون ورقة منفذة بقيمة 138.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 103.5 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 13.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 84 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 8.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 53.2 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 14.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 42.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 945.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.9 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 7467 ورقة بقيمة 390.7 ألف جنيه.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 708.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6% عن الأسبوع الماضى، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 391.1 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 204.5 مليار جنيه إلى 205.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 595.6 مليار جنيه إلى 605.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.