ضبط 1000 مخبز لإنتاج خبر ناقص الوزن وحملات لمواجهة تهريب الدقيق المدعم بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد سمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمتاجر لمواجهة تهريب الوقود والسلع المدعمة إلى السوق السوداء وذلك من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه، مضيفا أنه جارى تنفيذ خطة متكاملة لضبط مصانع المواد الغذائية والأسمدة غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات أو ما يسمى بمصانع "بير السلم" وذلك لخطورتها الشديدة على صحة المواطنين.

وأوضح مدير إدارة التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه خلال الفترة الماضية قامت الإدارات التموينية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بضبط أكثر من 1000 مخبز لإنتاجها خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن بالإضافة إلى مخالفتهم الصارخة فى التوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.

وأشار مدير إدارة التجارة الداخلية إلى ضبط 150 شيكارة دقيق مدعم بوزن 7500 كيلو قبل بيعها فى السوق السوداء وكذلك تحقيق ضربة قوية ضد مافيا تهريب الوقود بعد ضبط 28 ألف لتر سولار مدعم داخل مزرعة بمركز النوبارية إلى جانب ضبط نحو 7000 لتر سولار تم تجميعها من محطات الوقود لبيعها بالمخالفة للقانون.