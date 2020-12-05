اليوم السابع
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أول فيديو وصور لكلب رصد صاحبه 30 ألف جنيه مكافأة الإبلاغ عن قاتله بقنا

السبت، 05 ديسمبر 2020 12:21 ص
أول فيديو وصور لكلب رصد صاحبه 30 ألف جنيه مكافأة الإبلاغ عن قاتله بقنا الكلب
قنا – صابر سعيد

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ينشر "اليوم السابع"، أول صور وفيديو للكلب الذى آثار الجدل بعد رصد الدكتور عاطف السمان، طبيب أسنان بمركز أبو تشت شمالى محافظة قنا، مبلغ 30 ألف جنيه للإبلاغ عن من قتله.

وأكد الدكتور عاطف، أنه عثر على كلبه الخاص مقتولا منذ يومين بأحد شوارع القرية، وفشل فى علاجه بعد تلقيه عدة ضربات فى الرأس والوجه.

 

وأشار السمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تربطه علاقة قوية بالكلب الذى يعتبر الحارس الخاص له ولا يؤذى أحدا، ويحرس المستشفى الخاص به بالقرية، كما يقوم بتوصيل الأشخاص إلى منازلهم.

وأعلن الدكتور عاطف السمان، على صفحته الشخصية بالفيس بوك، أنه يرصد مبلغ 30000 جنيه لمن يدلى بمعلومة دقيقة على من قاموا بقتل الكلب مع الالتزام بجدية الدفع الفورى وسرية المعلومة وعدم الكشف عن مصدر المعلومة والحفاظ عليها.

وأوضح السمان، أن الإعلان عن المبلغ لتحرى الدقة وعدم الظلم ومعرفته بمغرى قتل الكلب، وكان قد تداول عددًا من رواد التواصل الاجتماعى منشور الطبيب عبر صفحاتهم الشخصية بسخرية مما أثار استياء الطبيب لعدم تفهمهم الأمر.

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