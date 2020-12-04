50 شرطيا ورافعة لإنقاذ شخص يعانى من السمنة بفرنسا.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

احتشد نحو 50 عنصرا من رجال الشرطة وعمال الإنقاذ والأطباء جنوبى فرنسا لإنقاذ رجل يعانى من السمنة الشديدة، و لم يعد قادرا على رفع نفسه من أرضية غرفة نومه، وبسبب وزنه تم الاستعانة برافعة لإنقاذه، وفقا لوسائل إعلام فرنسية محلية.

وتم انتشال رجل يعانى من السمنة، ويبلغ وزنه 300 كج من منزله فى فرنسا بواسطة رافعة بعد أن حوصر بالداخل لمدة عام وفقا لموقع سبوتنيك.

وقالت وسائل الإعلام الفرنسية المحلية، "قام 50 من رجال الشرطة وعمال الإنقاذ والأطباء بنقل الرجل ويدعى "آلان بانابيير"، 53 عاما، بعناية إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره بعد أن قاموا بتدمير جزءا من منزله المكون من طابقين لإنقاذه".

وقال محامى الرجل المحاصر فى منزله جان كودوني إن، "آلان عالق منذ شهور في منزله فى وسط بربينيان "على الأرجح بعد كسر ساقه".

وتابع المحامي قائلا، "لم يعد الرجل البالغ وزنه 300 كجم قادرا على رفع نفسه من أرضية غرفة نومه، وكان ثقيلا للغاية بحيث لا يمكن حمله عبر الباب أو نزول السلم للحصول على المساعدة فى مركز متخصص".



إنقاذ رجل يعانى من السمنة

ووصف معاناة الرجل الذى يعاني من السمنة، "على الرغم من أن آلان قد تلقى العناية من قبل شقيقه، جان كلود، ولكن تدهورت حالته مؤخرا بسرعة". وبناء على سوء حالته الصحية لذا فى أواخرأكتوبر، قال محاميه، جان كودونيس، كتب إلى وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين يطالب بإنقاذه بسرعة.

وقال: "من غير المقبول فى جمهوريتنا بعد عام ونصف أن يستغرق الأمر وقتا فى التفكير والرد"، ولكن المحافظة ردت، حسبما ورد، بأن الأخوين كانا "غير متعاونين"، كما قدمت الرابطة الفرنسية لمكافحة السمنة شكوى قانونية تزعم فيها "عدم مساعدة الشخص لنفسه ".

ومع ذلك كافح المسؤولون المحليون لتنسيق الفريق الضخم من الموظفين، جنبا إلى جنب مع رافعة تزن 100 طن لتحرير آلان.

بالإضافة إلى أخذ الحذر من قبل رجال الإطفاء خوفا من أن تنهار الأرضية أو المبنى بأكمله خلال العملية الصعبة، كما وصفوها أثناء محاولة إنقاذ الرجل المحاصر.

وكان على البناة تكبير نافذته على الواجهة، وكان لابد من إزالة أعمدة الإنارة أيضا، بعد تعزيز الاستقرار الهيكلى للمبنى بأعمدة دعم معدنية، حيث قام العمال بفتح ممر عبر جدار خارجى في الطابق العلوى.

وقالت الشرطة "طلب من الجيران اليوم إخلاء المبنى كإجراء احترازى"، بعد ذلك، قام الأطباء والمسعفون بإدخال قطرة وريدية فى ذراع آلان، ثم نقل بحذر إلى صندوق معدنى معلق من الرافعة بالخارج، بحيث يمكن إنزاله وهو مستلق إلى سيارة إسعاف فى الشارع الضيق.