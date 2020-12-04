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10 معلومات عن مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة.. تعرف عليها

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:00 ص
10 معلومات عن مشروع الـ30 مليون بيضة بالخانكة.. تعرف عليها مشروع انتاج الـ 30 مليون بيضة بالخانكة
القليوبية إبراهيم سالم

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مشروعات كبرى حرصت الدولة على الانتهاء منها على أرض الواقع، لتقديم فرص عمل للشباب إلى جانب ضمان تقديم خدمات ملموسة والارتقاء بجودة المنتج المقدم للشعب المصرى، مع الحرص أن تبنى هذه المشروعات بسواعد المصريين أنفسهم،حتى يحصوا ما زرعوا هم بأيديهم، ومن بين تلك المشروعات مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة.

 

- تم تأسيس مشروع الـ30 فى شهر مايو من العام 1981، بمنحة ألمانية.

 

- بدأ التشغيل الفعلى بالمشروع واستقبال أول دفعة "كتاكيت" فى شهر يونيو 1983.

 

- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 33 مليون بيضة فى السنة الواحدة.

 

- يتكون المشروع من مصنعين للأعلاف تصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن سنويا.

 

- كما يشمل "2 عنبر تربية + 6 عنبر إنتاج " وطاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

 

- المشروع يساهم فى بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

 

- تسعى محافظة القليوبية لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالأرض التابعة للمشروع.

 

- يتم حاليا وضع خطة لاستغلال الأراضى الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل.

 

- كما سيتم رفع كفاءة العنابر وزيادة عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية.

 

- يوفر المشروع فرص عمل كثيرة لأبناء مدينة الخانكة.

 

 


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مشروع الـ 30 مليون بيضة

الخانكة

انتاج البيض

محطة انتاج ألبان

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