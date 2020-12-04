اليوم السابع
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10 سنوات سجنا للمقترع المخالف للحجر بانتخابات البرلمان الكويتى غدا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:46 ص
10 سنوات سجنا للمقترع المخالف للحجر بانتخابات البرلمان الكويتى غدا البرلمان الكويتى
كتب محمد جمال

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شددت الصحة الكويتية، على أن الناخبين المخالفين لقرارات الحجر الصحي، ستصل عقوبتهم إلى السجن 10 سنوات والغرامة التي تبلغ 30 ألف دينار، وأكدت جهوزية هيئاتها التابعة لانتخابات مجلس الامة التي ستعقد غداً السبت، بتشكيلها فرقا للتعامل بالشكل الأمثل مع الاجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها في لجان التصويت، وذكرت المصادر بحسب جريدة "القبس" الكويتية، اعتبارات عدة على الناخب مراعاتها عند الإدلاء بصوته، بينها الخضوع لقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجنة وعدم الوقوف في أي تجمعات خارج المقار، ووضع الكمام وتغطية الأنف والفم.
 
ولفتت الى تحديد مسار خروج للناخبين من اللجان بعد الادلاء بأصواتهم، يختلف عن مسار الدخول، مشيرة الى ضرورة التزام التباعد البدني، والابقاء على مسافة تصل الى مترين بين الناخبين، وخصصت وزارة الصحة وفق المصادر، 48 سيارة إسعاف، موزعة على مختلف مقارّ الاقتراع، لا سيما تلك التي يفوق فيها عدد الناخبين 5 آلاف.
 
ويدلى الناخبون الكويتيون، بأصواتهم لاختيار أعضاء جدد في البرلمان، غداً السبت؛ وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وربما يكون لأزمة كورونا، تداعيات على النتائج النهائية للانتخابات.

الكويت

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البرلمان الكويتى

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