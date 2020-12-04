وفيات فيروس كورونا فى أمريكا تقفز لأكثر من 275 ألفا

(رويترز)

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، إن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليونا 41436 حالة، بزيادة 219187 إصابة عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات زاد إلى 275386 بعد تسجيل 2861 وفاة جديدة.

وأعلنت المراكز حصيلتها لإصابات كوفيد-19 حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التى نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التى تسجلها كل ولاية على حدة.