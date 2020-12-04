اليوم السابع
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وفد مصري يُقدم واجب العزاء في وفاة الإمام الصادق المهدي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 10:13 م
وفد مصري يُقدم واجب العزاء في وفاة الإمام الصادق المهدي الإمام الصادق المهدي
أ ش أ

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قدم وفد، ممثلا عن حكومة جمهورية مصر العربية، واجب العزاء في فقيد السودان والأمة العربية والإسلامية إمام الأنصار ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي.
ووصل الوفد، اليوم الجمعة، منزل الراحل في حي الملازمين في مدينة أم درمان بولاية الخرطوم، وكان في استقباله أسرة الإمام وقيادات حزب الأمة، وعلى رأسهم الرئيس المكلف اللواء فضل الله برمة ونواب الرئيس والجهاز التنفيذي وقيادة شئون "الأنصار" ممثلة في الدكتور عبد المحمود ابوا وجهازه التنفيذي وجماهير "الأنصار".
ونقل الوفد تعازي قيادة الدولة المصرية وشعب مصر وتقديرهم على الأدوار الفعالة التي كان يقوم بها الإمام الصادق المهدي لتكوين علاقات متينة مع رموز السياسة والفكر والمجتمع بمصر، مما كان له عظيم الأثر في تعزيز العلاقات بين الشعبين.
من ناحيته، تقدم اللواء عبدالرحمن الصادق وصديق الصادق والدكتورة مريم الصادق بالشكر والتقدير للوفد المصري نيابة عن الأسرة.
وشكر اللواء فضل الله برمة الوفد، مؤكدا السير في علاقة مميزة بين الطرفين، كما أعرب الدكتور عبد المحمود ابوا، باسم جماهير الأنصار، عن شكره وتقديره للوفد المصري.
 

وفد مصري

وفاة الإمام الصادق المهدي

الإمام الصادق المهدي

العزاء في وفاة الإمام الصادق المهدي

الصادق المهدي

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