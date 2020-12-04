هيكل غامض آخر يظهر ويختفى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(رويترز)

ظهر هيكل معدنى يبلغ ارتفاعه 10 أقدام فى ظروف غامضة فوق جبل بوسط كاليفورنيا هذا الأسبوع، ثم ما لبث أن اختفى فجأة فى وقت مبكر ، فيما بدا أنه نسخة من هيكل ظهر واختفى فى صحراء يوتا.

وقالت تيرى بانيش، نائبة مدير مدينة أتاسكاديرو بولاية كاليفورنيا، التى يبلغ تعداد سكانها حوالى 30 ألف نسمة بالقرب من مدينة سان لويس أوبيسبو الواقعة على الساحل "لا أستطيع أن أقول إنها كائنات فضائية، لكنها كانت هنا والآن اختفت".

وأضافت "لقد ظهر (الأربعاء) فقط وفى منتصف الليل أخذه شخض ما، وقالت "إدارة الشرطة لدينا تحقق فى الأمر، لكن لم يتم الإبلاغ عن سرقته".

وأثار الهيكل البالغ ارتفاعه 10 أقدام فى يوتا، والذى عثر عليه مسؤولون كانوا يحصون كباش الجبال فى صحراء نائية الشهر الماضي، دهشة فى أنحاء العالم وجذب حشودًا من الزائرين لمشاهدته.

وتم العثور على هيكل معدنى لامع آخر الأسبوع الماضى فى مقاطعة نيامت الجبلية فى رومانيا بالقرب من قلعة داتشيان القديمة، قبل أن يختفى بعد ذلك بأربعة أيام يوم الثلاثاء.