مياه أسيوط تنجح فى تصنيع الصابون من الزيوت المستخدمة.. صور

كتب أحمد حسن

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، تجربة عملية لكيفية صناعة الصابون من الزيوت المستخدمة بدلاً من التخلص منها بشبكات الصرف الصحى، ضمن خطة التوعية التى تنفذها للحفاظ على شبكات الصرف الصحى وتجنب حدوث مشاكل صحية وبيئية نتيجة انسدادات الشبكات لإلقاء تلك المخلفات.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن مثل هذه التجارب التى تقدمها الشركة لعملائها، تستهدف كيفية استخدام الموارد الاستخدام الأمثل وإعادة تدوير المخلفات البسيطة والاستفادة منها بشكل آمن.

وأضاف أن الحفاظ على شبكات الصرف الصحى يساهم فى حماية وتعزيز صحة المواطن الأسيوطى وتوفير بيئة صحية سليمة.

وأوضح أن هذه التجربة يتم تنفيذها بصفة دورية بمختلف المدارس التى تزورها فرق التوعية، وتوضيح أن هذه الزيوت التى يتم سكبها بشبكات الصرف الصحى تشكل كتلة من الدهون الصلبة التى تتعلق بها العديد من الرواسب مما يسبب حدوث انفجارات أو طفوحات لمياه الصرف الصحى ، مما يحدث الضرر بالمنطقة.



طريقة صناعة الصابون من الزيوت المستخدمه...



طريقة صناعة الصابون من الزيوت المستخدمه..



طريقة صناعة الصابون من الزيوت المستخدمه.



طريقة صناعة الصابون من الزيوت المستخدمه



خلال عملية تصنيع الصابون..