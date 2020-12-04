محافظ بنى سويف يبحث سبل معالجة الصرف الصناعى بأنظمة وتكنولوجيا حديثة

بنى سويف - هانى فتحى

بحث الدكتور محمد هانى، محافظ بني سويف، خلال لقائه بمسئولي إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة الصرف الصناعي بتكنولوجيا حديثة بنظام المعالجة الثلاثية، إمكانية التعاون في مجال توفير الحلول والبدائل المناسبة والعلمية للصرف الصناعي للمصانع بدائرة المحافظة، وفي إطار الجهود المتواصلة للنهوض بالمناطق الصناعية وضمان التزامها بالصرف الصناعي الصحي طبقا للاشتراطات البيئية.

وتم الاتفاق على قيام الشركة بتقديم دراسة شاملة كافة الجوانب لإقامة واحد معالجة صرف لكل وحدة صناعية ، وتقديم 3 نماذج حسب الطاقة الاستيعابية، وبحيث تحتوى الدراسة على متوسطات الخارج من مياه الصرف الصناعي، ونوعية الصرف حسب نوعية القطاعات الصناعية الموجودة بالمحافظة، والتكلفة بأنواعها الثلاث: الإنشائية والتشغيلية والصيانة، لتقديمها للمستثمرين بشكل متكامل ومدروس لإمكانية تنفيذ تلك النماذج مقارنة مع مقترحات أخرى لبعض الشركات العاملة في المجال.

وكلف المحافظ رئيس شركة المياه والصرف الصحي ومكتب خدمة المستثمرين والمكتب الفني بالمحافظة بالتعاون مع مسئولي الشركة وتقديم كل البيانات والمعلومات الممكنة لتسهيل قيامهم بالدراسة الشاملة، التي سيتم تحديد من خلالها جدوى المشروع فنيا ومن حيث التكلفة.

حضر اللقاء بلال حبش نائب المحافظ، والدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية، واللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة أسماء سامي مديرة البيئة ومسئول ملف الصرف الصحي بالمكتب الفني للمحافظة، وعدد من مسئولي ومهندسى الشركة المتقدمة بالمقترحين.