فصل التيار الكهربائى غدا عن 23 منطقة بنجع حمادى.. تعرف عليها

قنا - صابر سعيد

أعلنت هندسة كهرباء نجع حمادى بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، عن فصل التيار الكهربائى لعدد من المناطق وذلك لأعمال الصيانة غدًا السبت، وأوضحت الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي، أنه بناءً على إشارة هندسة الكهرباء سيتم فصل التيار عن مناطق "المستت _ بين المحطات _ جراج عثمان _ الكوبرى _ الجوازات _ التلفزيون _ المسطحات المائية _ عمارة الاوقاف _ مركز الشرطة _محطة السكة الحديد _ الشونة _ شارع 30 مارس _ شارع 15 مايو _ المطافى _ الضرائب _ الرى _ موقف قنا القديم _ شارع 9_مخبز بين المحطات _ مخبز الكرمة _ مخبز الرى _ مخبز البحث الجنائى _ الطباق بين المحطات".

وقالت الوحدة، إنه سيتم فصل التيار من الساعة 6 صباحًا إلى انتهاء أعمال الصيانة وعودته فور انتهاء الأعمال وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم.