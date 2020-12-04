فاينانشيال تايمز: وباء كورونا يهدد بإشعال التطرف والنشاط الإرهابى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إن وباء كورونا يخاطر بإشعال التطرف والنشاط الإرهابى، حيث ينجذب مستخدمو الإنترنت من مختلف الاتجاهات السياسية إلى التطرف الإلكترونى وانتشار نظريات المؤامرة، بحسب ما حذر خبراء أمنيون.

وأوضحت الصحيفة أنه فى حين أن عمليات الإغلاق المستمرة وقيود السفر هذا العام قد حدت من القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية، فإن وكالات الاستخبارات قد حذرت من عودة الزيادة فى العنف مع رفع القيود.

وقال إد باتلر، قائد القوات البريطانية السابق فى أفغانستان للصحفيين الشهر الماضى، إن القاعدة وبوكو حرام تعملان وتستفيدان من انشغال الحكومات بإجراءات كورونا، فيما حذر جيلز دى كيرشموف، منسق مكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى من أنه بدون جهود كبيرة لإعادة بالبناء بعد الوباء، فإن أزمة الطوارئ الصحية قد تتطور إلى أزمة أمنية.

ويعتقد الخبراء أن العزلة والاكتئاب وعدم الأمان المالى الناتج عن الإغلاق وفقدان الوظائف جعل الأفراد أكثر عرضة لتبنى أفكار جديدة، وربما يتم دفعهم للتطرف.

ومن أكبر التهديدات، الزيادة فى العمل والتعليم فى المنزل الذى جعل كل من المراهقين والبالغين فريسة أسهل للجماعات المتطرفة النشطة على منتديات السوشيال ميديا، مثل تليجرام وجاب وديسكورد وموقع مشاركة ألعاب الفيديو ستيم.

ويشير كولين كلارك، الباحث فى شئون الإرهاب فى مركز سوفان البحثى الأمريكى، إن الأزمة قد منحت القائمين على التجنيد لصالح الجماعات الإرهابية مجموعة من الحجج المحتملة لتعزيز قضيتهم، فتمكنت كل جماعة متطرفة من استخدام كوفيد لشرح منطق إيديلولجيتهم سواء جماعات دينية أو متطرفين يمينين أو حتى أقصى اليسار.