طبيب البيت الأبيض يعلن قبوله العمل فى إدارة بايدن

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن طبيب البيت الأبيض، أنتونى فاوتشى، قبوله عرض جو بايدن، الرئيس الأمريكي المنتخب، للعمل فى إدارته كمستشاره فى مقابلة تلفزيونية على شبكة إن بى سى، قائلا: "بالتأكيد، لقد قلت نعم على الفور".

وسيستمر فى العمل كمدير للمعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية، وهو الدور الذى شغله من خلال ست إدارات رئاسية، بينما يقود أيضًا جهود البلاد ضد جائحة فيروس كورونا.

وقد قال بايدن، يوم الخميس خلال أول مقابلة مشتركة له مع نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس منذ الانتخابات على شبكة سي إن إن عن الدكتور فاوتشي: "طلبت منه أن يظل في نفس الدور الذي لعبه مع الرؤساء العديدين السابقين، وطلبت منه أن يكون مستشارًا طبيًا رئيسيًا لي أيضًا، وأن يكون جزءًا من فريق COVID".

وسئل فاوتشي، عن رأيه في خطة بايدن لمطالبة الأمريكيين بارتداء أقنعة خلال أول 100 يوم له في منصبه، وأجاب "لا، لم يقصد الأمر بهذه الطريقة". "ما يريده، - وهي فكرة جيدة - الحصول على زي موحد"، وأضاف أنه بعد أول 100 يوم، ربما لا تزال هناك حاجة لأقنعة لوقف انتشار الفيروس لكن بايدن يريد التزامًا من الشعب الأمريكي لإطار زمني منظم، واختتم حديثه قائلاً: "لقد ناقشت ذلك معه وأخبرته أنني أعتقد أنها فكرة جيدة".

ويعتبر أنتوني فاوتشى، هو أحد أبرز أعضاء فرقة عمل فيروس كورونا التابعة للرئيس ترامب، وتظهر استطلاعات الرأى أنه من بين أكثر المسؤولين الحكوميين ثقة عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، وقد تناقض علنًا مع تصريحات ترامب حول الوباء وأنتقد تجاهله لإرشادات الصحة العامة من خلال تنظيم مسيرات انتخابية كبيرة - وهو الموقف الذي جعله هدفًا متكررًا لانتقادات حلفاء الرئيس وأنصاره.