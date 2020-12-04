طبيب أمريكى يفضل الإنسانية على سلامته الشخصية ويعانق مصاب بكورونا

كتب هيثم سلامة

في مشهد إنساني لحرب لا تقل شراسة عن حروب الجيوش النظامية، حققت صورة، انتشارا واسعا على السوشيال ميديا لطبيب يرتدى بدلة وقائية يحتضن مريضا مصابا بكورونا كبير السن، والتى التقطت في مستشفى بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، والذى ظل يعمل لأكثر من 25 يوما متواصلة، مشيرا إلى تكدس المستشفيات بالمرضى، وأن أمريكا ستشهد أسوء أيامها لو لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمقاومة الوباء.



طبيب يعانق المريض

وذكرت جريدة يو أس تو داى الامريكية، أن المصور جو ناكامورا زار وحدة العناية المركزة لـكورونا في هيوستن حوالي 20 مرة، حيث التقط صورة أظهرت تعاطفا كبيرا اكتسبت اهتمامًا كبيرا على السوشيال ميديا، فى الوقت الذى مازالت تحقق الولايات المتحدة الامريكية رقم قياسي من حالات COVID-19 اليومية.

وتُظهر الصورة الدكتور جوزيف فارون، مرتديًا معدات الحماية، وهو يعانق مريضًا سقط فى ذراعيه وقال ناكامورا إنه فى اللحظات التى سبقت التقاط الصورة، كان من الواضح أن المريض كان يشعر بالضعف.. بالوحدة وقال فى لحظات قبل التقاط الصورة، وغالبًا ما يقترب فارون من المرضى ويوجه لهم كلمات التشجيع المبهجة ولكن العناق شيء نادر الحدوث.

وقدم فارون للجمهور كلمات مختلفة: "ستشهد أمريكا أحلك الأيام فى التاريخ الطبي الأمريكى الحديث إذا لم تفعل الأمة الأشياء بالشكل الصحيح في الأسابيع القادمة". وأفاد الطبيب، أنه عمل لأكثر من 250 يومًا متواصلة وقال إن مستشفاه ممتلئة وتزيد طاقته الاستيعابية، ويستعد لزيادة متوقعة في الحالات بعد العطلة.