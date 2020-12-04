روسيا تنفى التدخل فى العمليات السياسية بمولدوفا

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نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تدخل بلاده في العمليات السياسية فى مولدوفا، معتبرا هذه العمليات شأنا داخليا لهذه الجمهورية، وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الجمعة،" إن الرئيس ايجور دودون خسر بالفعل الانتخابات الرئاسية أمام مايا ساندو في مولدوفا، لكنه بالتأكيد لا يوقف النضال السياسي، وإن كل ما يحدث هناك في إطار هذا النضال السياسي هو شأن داخلي لجمهورية مولدوفا، وكان برلمان مولدوفا قد وافق أمس الخميس على سحب جهاز المعلومات والأمن من إدارة الرئاسة، كما تمت الموافقة على مشروع السياسة المالية وحزمة من القوانين المتعلقة بالوضع الخاص بمنطقة "جاجوز" ذاتية الحكم ورفع الحظر على بث القنوات التلفزيونية الروسية.



وقد جرى التصويت على هذه القضايا على خلفية مقاطعة المعارضة، التي أغلقت منبر البرلمان، كما أعلن عدد من المعارضين أنهم سيطعنون في القوانين، التي أقرها البرلمان أمام المحكمة الدستورية، يذكر أن رئيسة الوزراء السابقة المقربة من أوروبا، مايا ساندو، قد فازت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة في 15 نوفمبر الماضي في مولدوفا بحصولها على 57.75 بالمئة من الأصوات متقدمةً بفارق كبير على الرئيس المنتهية ولايته إيجور دودون المقرب من روسيا، الذي حصل على 42.25 بالمئة من الأصوات.