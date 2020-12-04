رئيس مدينة المحلة بالغربية يتابع أعمال التطوير بقطاعات التعليم والرصف.. صور

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينه المحلة الكبرى، أعمال التطوير فى مشروعات التعليم والرصف بمركز المحلة والذي يشهد العديد من الأعمال الخدمية والتي تمثل أهميه كبرى على مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

ففي الوحده المحلية لصفط تراب بدأت أعمال الحفر الأولية لمدرسة جمال الشناوي الابتدائية علي مساحة نصف فدان وتتكون من دور أرضي و 4 أدوار عليا لحل مشكلة الكثافة بالفصول، وتخفيف عبء تنقل طلبة المدارس الابتدائية لمناطق بعيده عن أماكن السكن.

كما تم متابعة التسليم الابتدائي لمدرسة منشأه طنبارة الابتدائية من المقاول الي هيئة الأبنية التعليمية، وذلك تمهيدا للبدء فى تشغيلها وتتكون المدرسة من دور ارضي و 4 أدوار عليا وتساعد وتهدف خفض كثافه الطلاب بالمرحله الابتدائيه بدمرو.

وبالوحدة المحليه لقرية نمره البصل فجاري استكمال أعمال التشطيب النهائي للمدرسة الثانوي بقرية نمرة البصل المقامة علي مساحة 14 قيراط وستستقبل الطلاب في العام الدراسي القادم.

وفى نطاق مشروعات الرصف بالمركز، تم بدء وضع طبقه الأسفلت النهائية على طريق بشبيش / دمرو بداية من كوبري حمدى حتى مفارق بشبيش بعد الانتهاء من فرد السن ودكة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى.



أعمال الرصف