حملات لتوعية تلاميذ المدارس بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا بالمنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

واصلت وحدة حقوق الإنسان بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة المنيا، عقد سلسلة من حملات التوعية بمركز ملوي، وذلك لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعى بينهم بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

من جانبه قال ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك تكليفات من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتكثيف حملات التوعية وخاصة لطلاب المدارس لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكداً على استمرار تنفيذ تلك الحملات للخروج بالوطن من هذه الأزمة، وأوضح أن الشركة تولى أهمية قصوى بالتوعية لأنها تخاطب كافة الفئات المؤثرة داخل المجتمع.

وشملت حملات التوعية المرور على مركز ملوى حيث حضر الحملات 3500 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، لنشر الوعى بمخاطر فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على النظافة الشخصية والتغذية السليمة والاستخدام الآمن للصرف الصحي.