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أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى عن محاولة ثلاثة مسلحين التسلل إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وقتل أحد المسلحين وهروب اثنين إلى الأراضى الأوكرانية، وذكر بيان لجهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، أن مفرزة حدودية تمكنت، في موقع مديرية الحدود التابعة للأمن الفيدرالي الروسي بمنطقتي بيلجورود وفورونيج، من منع محاولة ثلاثة مسلحين مجهولين انتهاك الحدود قادمين من أوكرانيا إلى روسيا.