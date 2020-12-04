وأضاف البيان: "أنه خلال محاولة اعتقال المخالفين قاموا بمقاومة مسلحة ونتيجة لإطلاق النار أصيب أحدهم بجروح أردته قتيلا، بينما هرب اثنين منهم إلى أراضي أوكرانيا".