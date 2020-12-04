تعرف على نتائج الحملات التموينية بالإدارات الفرعية في الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات تموينية مكثفة، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه تم شن حملات بالإدارات التموينية المختلفة تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بحملات موسعة على مستوى الادارات ،حيث قامت ادارة الرقابة بالمديرية بحملات على نطاق المحافظة و التى أسفرت عن تحرير 26 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن تحرير محضر ضبط ماكينة صرف خبز خارج المخبز ،تحرير محضر تصرف فى 4 شكاير دقيق بلدى زنة السيارة الواحدة 50 كجم من الرصيد الاستيراتبجي لأحد المخابز ،تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد،تحرير عدد 9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

كما قامت ادارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير 9 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير عدد 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف ،تحرير محضرين لثلاجات حفظ المواد الغذائية مخالفة ،اخذ 4 عينات من 4 مطاحن مختلفة.

و من ناحية اخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير 4 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية و المنطفات بالأسواق ،تحرير محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة نبيل محفوظ مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر انتاج خبز بلدى ناقص الوزن ،تحرير 12 محضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير 5 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و للسلع الغذائية و المنطفات بالأسواق ،تحرير محضر لبقال تموينى مخالف ،تحرير 3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

و قد قامت ادارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير عدد 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين انتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير 10 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير 10 محاضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد ،تحرير محضر لبقال تموينى مخالف ،سحب عينات قمح و دقيق و مكرونة للتحليل بالمعامل المختصة.

وعلى صعيد آخر قامت ادارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة و إشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 41 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير 11 محضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير 16 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ،تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف ،تحرير محضرين لمخابز سياحية بدون ترخيص ،تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

كما قامت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 3 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادات صحية ،تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

كما قامت إدارة غرب و الجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة و إشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن ،تحرير محضر توقف بقال تموينى عن النشاط بدون إذن مسبق من التموين ،تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية،تحرير 5 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق ،تحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد ،تحرير 4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.