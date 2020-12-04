اليوم السابع
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تدريب 25 موظفا بشمال سيناء على التميز الإدارى والإبداع المؤسسى.. صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:57 م
تدريب 25 موظفا بشمال سيناء على التميز الإدارى والإبداع المؤسسى.. صور تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى
شمال سيناء - محمد حسين

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نظم مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء، برئاسة العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، رئيس مجلس إدارة المركز، دورة تدريبية حول "التميز الإداري والإبداع المؤسسي"، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي.

وقال عبد المنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، فى بيان له اليوم، إن الدورة استهدف عدد 25 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.
 
وتأتى الدورة في إطار تنفيذ سلسلة برامج تنمية الموارد البشرية لموظفي الجهاز الإداري داخل ديوان عام المحافظ ومجالس المدن والوحدات التابعة لها ، لتنمية وتحسين مستوى أداء الموظفين في تقديم الخدمات الحكومية الخاصة بالجمهور.
 
تضمنت الدورة عقد ورش عمل للوصول إلى النتائج المستهدفة وهي التعامل بأكثر فعالية وكفاءة مع المشاكل الإدارية بالمؤسسة ، التعامل مع الأنواع المختلفة من معوقات الإبداع بقدرة أعلى ، إقناع الرؤساء والمرؤوسين بمبادرات التميز والإبداع، اكتشاف القدرات والمهارات الذاتية الإبداعية واستغلالها بكفاءة وفاعلية ، القدرة على قيادة مبادرات التميز والإبداع.
 
تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (1)
تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (1)

 

تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (2)
تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (2)

 

تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (3)
تدريب الموظفين بشمال سيناء على التميز الإدارى (3)

 


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