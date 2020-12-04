تدريب 25 موظفا بشمال سيناء على التميز الإدارى والإبداع المؤسسى.. صور

وقال عبد المنعم إبراهيم أبو رياش، مدير المركز، فى بيان له اليوم، إن الدورة استهدف عدد 25 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.

وتأتى الدورة في إطار تنفيذ سلسلة برامج تنمية الموارد البشرية لموظفي الجهاز الإداري داخل ديوان عام المحافظ ومجالس المدن والوحدات التابعة لها ، لتنمية وتحسين مستوى أداء الموظفين في تقديم الخدمات الحكومية الخاصة بالجمهور.

تضمنت الدورة عقد ورش عمل للوصول إلى النتائج المستهدفة وهي التعامل بأكثر فعالية وكفاءة مع المشاكل الإدارية بالمؤسسة ، التعامل مع الأنواع المختلفة من معوقات الإبداع بقدرة أعلى ، إقناع الرؤساء والمرؤوسين بمبادرات التميز والإبداع، اكتشاف القدرات والمهارات الذاتية الإبداعية واستغلالها بكفاءة وفاعلية ، القدرة على قيادة مبادرات التميز والإبداع.