اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بيان فرنسى إيطالى: على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:38 م
بيان فرنسى إيطالى: على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى ليبيا
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شدد بيان فرنسى إيطالى، على الأطراف الليبية دعم الحوار ومنع التدخل الخارجى، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. 

وأشار البيان إلى أن التعاون مع تركيا مرتبط بتغيير مواقفها. 

كان وزيرا خارجية مصر وألمانيا يرفضان التدخلات الخارجية في ليبيا. وأجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية ألمانيا "هايكو ماس"، حيث تناول الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للدولتيّن، فضلاً عن موضوعات تتعلق بالتعاون الثنائى.

 


ليبيا

فرنسا

ايطاليا

اخبار ليبيا

ليبيا اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة