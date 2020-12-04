اندلاع حريق فى قاذفة أمريكية بسماء بريطانيا

كتب محمد جمال

ذكرت صحيفة Express أن قاذفة B-52 أمريكية أرسلت إشارة استغاثة إثر اندلاع النار في أحد محركاتها في سماء بريطانيا، وأضافت الصحيفة أنه بعد إنجازها لمهمة فوق المتوسط​​، تعطل أحد محركات الطائرة المذكورة ما دفعها إلى نفث الوقود الموجود في خزاناتها، لكي تتمكن من الهبوط بشكل طارئ في قاعدة لسلاح الجو الملكى البريطانى، حيث حلقت ساعتين بين ورسستر وغلوستر لاستنفاد وقودها تفاديا لاشتعاله، بحسب روسيا اليوم.

وفي حوالي الساعة 17.15، هبطت الطائرة في قاعدة فيرفورد الجوية في غلوسيسترشاير.