اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اندلاع حريق فى قاذفة أمريكية بسماء بريطانيا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:01 ص
اندلاع حريق فى قاذفة أمريكية بسماء بريطانيا قاذفة أمريكية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة Express أن قاذفة B-52 أمريكية أرسلت إشارة استغاثة إثر اندلاع النار في أحد محركاتها في سماء بريطانيا، وأضافت الصحيفة أنه بعد إنجازها لمهمة فوق المتوسط​​، تعطل أحد محركات الطائرة المذكورة ما دفعها إلى نفث الوقود الموجود في خزاناتها، لكي تتمكن من الهبوط بشكل طارئ في قاعدة لسلاح الجو الملكى البريطانى، حيث حلقت ساعتين بين ورسستر وغلوستر لاستنفاد وقودها تفاديا لاشتعاله، بحسب روسيا اليوم.

وفي حوالي الساعة 17.15، هبطت الطائرة في قاعدة فيرفورد الجوية في غلوسيسترشاير.


قاذفة أمريكية

بريطانيا

أمريكا

الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة