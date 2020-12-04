اليوم السابع
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انتهاء إنشاء 5 محطات لمياه الشرب بـ568 مليون جنيه بسوهاج.. تعرف عليها

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:00 ص
انتهاء إنشاء 5 محطات لمياه الشرب بـ568 مليون جنيه بسوهاج.. تعرف عليها محطة مياه
سوهاج محمود مقبول

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شهدت محافظة سوهاج الانتهاء من عددا من المشروعات التنموية وخاصة في مياه الشرب حيث تم الانتهاء من محطات مياه الشرب بالمراكز المختلفة لخدمة مئات الآلالف من الموطنين من خلال توفير كوب مياه نظيف لهم مطابق لكافة المواصفات القياسية التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطن.

ويستعرض "اليوم السابع" من خلال المعلومات التالية بالأرقام أهم البيانات الخاصة بعدد من المحطات التي تم الانتهاء منها بمحافظة سوهاج تعرف عليها:

1 - محطة مياه شطورة والتي تقع بمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

2بلغت التكلفة الإجمالية للمحطة 300 مليون جنيه تقريبا.

3بلغت الطاقة الإنتاجية للمحطة 51 ألف لتر فى الثانية.

4 - محطة مياه الأحايوة شرق المدمجة وتقع بمركز ومدينة أخميم.

5بلغت التكلفة الإجمالية لها 17 مليون جنيه.

6 - محطة مياه الحواوبش المطورة 1 و2 بمركز ومدينة أخميم شرقى سوهاج.

7بلغت التكلفة الإجمالية بها 7 ملايين جنيه.

8محطة مياه أولاد سالم بمركز ومديمة دار السلام جنوب شرقى سوهاج.

9بلغت التكلفة الإجمالية لها 255 مليون جنيه.

10 - محطة مياه الجوازات المطورة بمركز سوهاج وتقع بنطاق الوحدة المحلية لحى غرب.

11 بلغت التكلفة لها 7 ملايين جنيه.

 

محطات المياه (1)
محطات المياه 

 

محطات المياه (2)
محطات المياه
 
محطات المياه (3)
محطات المياه 

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