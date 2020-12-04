اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية تقدر انخفاض الاستثمار الأجنبى إلى 55% بسبب كورونا

فاطمة شوقى

قدرت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر بين 45% و 55% فى عام 2020 فى أمريكا اللاتينية، وهو أكبر انخفاض إقليمى على مستوى العالم نتيجة انتشار وباء كورونا.

وأشارت صحيفة "دينيرو" الإسبانية إلى أنه على الصعيد العالمى، ستنخفض مبالغ الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 40% فى عام 2020، ومن 5% إلى 10% فى عام 2021. وبهذه الطريقة "أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي المنطقة التي ستشهد أكبر انخفاض واضح"، كما توضح وثيقة اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC).

وقالت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، أليسيا بارسينا إن " خريف عام 2020 سيكون الانخفاض ما بين 45 و55%. وفي سياق أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي سينخفض ​​بنسبة 40%، فإننا نتراجع أكثر من العالم ، الانخفاض كبير ليس فقط بسبب الوباء، الذى يلعب دورًا بلا شك، لكن أيضًا لأن استراتيجيات العمل تتغير.

وتلقت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى 160.721 مليون دولار أمريكى من الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2019، أى أقل بنسبة 7.8% مما كانت عليه فى عام 2018، وهو اتجاه سلبى "يزداد سوءًا فى عام 2020"، ويرجع ذلك أساسًا إلى الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا، كما أوضحت بارشينا خلال تقديم الدراسة السنوية "الاستثمار الأجنبي المباشر في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي 2020".

بالإضافة إلى ذلك أشار إلى أنه منذ عام 2012، عندما تم الوصول إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في المنطقة بفضل الطفرة في المواد الخام، فإن الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر - الذي يهدف إلى إنشاء مؤسسات أو شراء الآلات والمعدات أو إنشاء مرافق إنتاج - قد حدث بالفعل. كانت ثابتة تقريبًا في أمريكا اللاتينية.

وفى بيرو انخفض الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 72% في الربع الثالث وفي كولومبيا بنسبة 50% في نفس الفترة، وبلغ الانخفاض في أمريكا الوسطى 47%، وفي البرازيل 45% في أكتوبر، وفي الأرجنتين 35% في الربع الثاني، وفي تشيلي 33% في الربع الثالث، مقارنة بنفس الفترات من العام الماضي.