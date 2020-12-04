

وأشارت المحكمة إلى أن تشانغ قبل أموالا وعطايا غير مشروعة تبلغ قيمتها أكثر من 107 ملايين يوان (3ر16 مليون دولار) حينما كان يتولى مناصب مختلفة في الحزب والحكومة بين عامي 2005 و2019، مسيئا بذلك استغلال المناصب التي تولاها في مساعدة أفراد ومنظمات - على نحو غير مشروع- في مجالات تشمل تطوير الأراضي والتعاقد على المشروعات.



ولفتت إلى أن تشانغ تلقى عقوبة مخففة نظير اعترافه بجرائمه وإدلائه بمعلومات إضافية عن جرائمه، وأن الدولة استردت جميع مكاسبه غير المشروعة.