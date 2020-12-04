الإنتهاء من مدرسة وادى النطرون الزراعية فى البحيرة بتكلفة 40 مليون جنيه

وأوضح اللواء هشام آمن، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة إهتماماً كبيراً، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات، مشيراً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين إنشاء 200 مدرسة جديدة تتجاوز تكلفتها اكثر من مليار جنيه.

كما أشار محافظ البحيرة، إلى أنه بداية العام الدراسى الحالى، تم دخول عدد 24 مدرسة جديدة الخدمه بلغت تكلفتها 200 مليون جنيه، الأمر الذي سيسهم فى تطوير الأداء والحد من الكثافات وتقديم افضل واحدث الوسائل والطرق التعليمية للطلاب.

من جانبها أكدت هالة عبد الله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية بالبحيرة ، أن مدرسة وادى النطرون الزراعية تضم عدد 17 مبنى بالإضافة للافنية والمساحات الخضراء و الطرق الداخلية على مساحه 26450 متر، مضيفة أن المدرسة تم إنشائها على مستويات بمناسيب مختلفة مقسمة إلى 3 شرائح متساوية تقريبا يفصل بينهم اسوار من الدبش وذلك على النحو التالى :-

- مساحة مقام عليها مزرعة مجهزة و مؤسسة للزراعة وملحق بها مبنى الطلمبات و بئر المياه محاطة بأسوار مبانى من أربعة جهات بمساحة 11 فدان

- مساحة خارجية مستقبلية غير ممهدة لاحتوائها على حفرة واسعة عميقة تم احاطتها بأسوار شجر بمساحة 2,5 فدان

- عدد 17 مبنى عبارة عن " مبنى الفصول و الإدارة على مساحة 500 م مكون من خمسة ادوار يحتوى على الفراغات 15 فصل دراسي و 3 معمل و 2 صالة عمل و مجالات و مكتبة و كمبيوتر و فراغ متعدد و مكاتب إدارية دورات مياه للبنين و أخرى للبنات بطاقة استيعابية للطلاب تصل إلى 1000 طالب .

وأوضحت مدير هيئة الابنية التعليمية أن المدرسة الجديدة تضم محلب آلى بطاقة استيعابية 6 حيوانات للدفعة الواحدة و كذلك ملحق على المبنى حضانة للعجول تسع لعدد 10 عجول صغيرة وكذا غرفتين للولادة و غرفة مشرحة وغرفة لعزل الحيوانات المصابة.

كما يشتمل المبنى على مخازن للعليقة والقش والدريسة ودورات مياه سيدات ورجال ومشارب و مداور للحيوانات - مبنى الألبان والصناعات الغذائية على مساحة 1000 م2 تقريبا مكون من دورين الدور الأرضي يحتوى عدد 4 معامل للألبان ومنتجاتها والدور الاول علوى يحتوى على عدد 3 معامل للصناعات الغذائية.