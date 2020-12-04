الإذاعة تنفذ فترة ضم للشبكة الإقليمية فى الوادى الجديد بمناسبة التميز الحكومى

الوادى الجديد- فريق المحافظات

تنفذ الإذاعة المصرية، بإشراف وقيادة الإذاعي، محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، يوم الأحد المقبل، فترة ضم موحدة وبث حي مباشرة، للإذاعات العشر بالشبكة الإقليمية، في قرية البشندي بمحافظة الوادي الجديد.

وقال الإذاعي نبيل عبد المقصود، مدير عام إذاعة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، إن فترة الضم الموحدة ستبث يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر الجارى، بإشراف الإذاعية منال هيكل، رئيس الشبكة الإقليمية، وذلك من قرية البشندي التابعة لمركز بلاط، تزامنا مع دخول القرية مسابقة التميز الحكومي السنوية التي تنفذها الدولة لاختيار أفضل القرى والمراكز في مستوى الخدمات الجماهيرية والعمل الأهلي والتطوعي بها.

وأضاف نبيل، أن الفترة ستلتقي الجهاز التنفيذي بالقرية ومركز بلاط، لمتابعة آخر خطوات العمل في القرية ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية ومع أهالي القرية ومدى تعاونهم مع الأجهزة الحكومية في تنفيذ خدمات جماهيرية ونجاح العمل التطوعي بالقرية والمتمثل في أشهر جمعية أهلية بالمحافظة وهي جمعية البشندي التي نجحت في تنفيذ مرفق صرف صحي للقرية دون تحميل الدولة أي أعباء مالية وتوفير فرص عمل لشبابها وأصبحت صفر بطالة.

وكانت قد فازت قرية بولاق بمركز الخارجة بالوادي الجديد، في أكتوبر 2019 بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الهدف الرئيس لجائزة التميز الحكومي السنوية يتمثل في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، وكذلك حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق "جائزة مصر للتميز الحكومي" وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية من خلال وجود جائزة وطنية للتميز الحكومي تشيع جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء وترسيخ مبادئ وقيم التميز في جميع قطاعات الدولة والذي تجني ثماره بلادنا من تقدم وتطور وازدهار ودعمًا للتنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق تأتي فكرة تنظيم مسابقة سنوية للتميز الحكومي ليس فقط على مستوى الأفراد بل أيضًا على مستوى المؤسسات.