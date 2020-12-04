وأشار الاستطلاع إلى أن 37 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يرون أن مثل هذا التهديد يأتي في المقام الأول من الولايات المتحدة، فيما اعتبر 5% أنه يأتي من الصين، وأوضح 3 بالمائة أن التهديد يأتي من كوريا الشمالية أو الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي ككل، وأكد 76 بالمائة من المشاركين على حاجة روسيا للأسلحة النووية، بينما 17 بالمائة يرون العكس.



يُذكر أن استطلاع الرأي هذا جرى عبر الهاتف في عموم روسيا في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الماضي، وشارك فيه 1000 مواطن روسي تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وأكثر.