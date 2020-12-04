اليوم السابع
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استشهاد طفل فسلطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:14 م
استشهاد طفل فسلطيني متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد الطفل علي أيمن نصر أبو عليا 13 عاما، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مواجهات اندلعت ظهراً في قرية المغير شمال شرق رام الله.


وذكرت الصحة، في بيان، لها أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، أن الطفل أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، وتم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله بحالة حرجة، وأدخل إلى غرفة العمليات إلا أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.


وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عند المدخل الشرقي للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الطفل أبو عليا بالرصاص الحي في بطنه، إضافة لـ4 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي وجرى علاجهم ميدانياً.


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طفل فسلطين

الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

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