إيفانكا ترامب: الرئيس اتخذ إجراءات حاسمة حدثت الحكومة الأمريكية لخدمة الشعب

كتب محمد شعلان

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهية دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب اتخذ إجراءات كاسحة لتحديث الحكومة الفيدرالية وجعلها أكثر ابتكارا حتى يستفيد الامريكيون.

وغردت ايفانكا على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "ترامب اتخذ إجراءات حاسمة لتحديث حكومتنا الفيدرالية وجعلها أكثر ابتكارًا واستجابة وفاعلية للشعب الأمريكى من خلال التوقيع على قانون برنامج مراكز تحديث التكنولوجيا المتميزة ليصبح قانونًا".



ايفانكا ترامب على تويتر

وفُوجئ سكان مدينة نيويورك الأمريكية بالكثير من المنشورات المعلقة على الجدران، التى تطالب برحيل إيفانكا ترامب من المدينة مؤكدين أنها شخص "غير مرغوب به"، كما طالبت المنشورات برحيل جاريد كوشنر كبير المساعدين فى البيت الأبيض وزوج إيفانكا ابنة الرئيس المنتهى ولايته.

وظهرت سلسلة من ملصقات حملت عنوان "غير مرغوب" فى جميع أنحاء مدينة نيويورك خصوصا فى منطقة مانهاتن، وكتب على المنشورات التى علقت على جدران المدينة وعلى الأعمدة "إيفانكا ترامب.. غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك".

وشغلت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منصب كبير مستشارى الرئيس الأمريكى مع زوجها، وكان لها ولزوجها دور كبير فى السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية.

وكانت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، قد شاركت متابعيها عبر انستجرام، صورا لها برفقة أسرتها، إضافة إلى لقطات للرئيس دونالد ترامب مع أحفاده، معلقة :"ممتنة جزيل الشكر لرئيسنا وعائلتى فى موسم الأعياد".

وظهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو يهبط من الطائرة، ويمسك أحفاده وكان يلوح بيده إلى انصاره على ما يبدو، فيما حرصت ابنته إيفانكا ترامب على التقاط صورا بصحبة زوجها وأولادها فى البيت الأبيض خلال عيد الشكر الذى تحتفل به الولايات المتحدة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.