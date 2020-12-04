إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 18 منشأة غير مرخصة بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، أكثر من طن أغذية فاسدة وقررت غلق 18 منشأة غذائية غير مرخصة بالحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر، فى حملات مكثفه على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشأت الغذائية بمراكز ومدن الحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد فى الإشتراطات الصحية، منهم 10 منشآت بمركز فاقوس، و 4 منشآت بمركز كفر صقر، و 2 منشأة بمركز أولاد صقر، و2 منشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن و 215 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، منهم 602 كجم أغذية بالمنشآت الغذائية بمركز فاقوس، و235 كجم بأولاد صقر، و 200 كجم بالحسينية، و 78 كجم بكفر صقر، كما تم سحب 55 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 79محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالحسينية وأولاد صقر وفاقوس وكفر صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.