إحالة 38 طبيبا وممرضا وإداريا للتحقيق بسبب التقصير فى العمل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

كلف عاطف عبد الرحيم، مدير التفتيش الإدارى بالمنيا، أعضاء التفتيش الإدارى بالمرور المفاجئ على عدد من الوحدات الصحية بنطاق دائرة قرى مركز ومدينة ملوى ومستشفى ملوى العام ومستشفى الرمد والباطنة، وذلك فى الفترة الصباحية وبالنوبتجية المسائية، وأسفر المرور عن إحالة 38 ما بين طبيبا وممرضا وإداريا.

كما تم رصد عدد من المخالفات لوجود بعض الأقسام المغلقة، وتم إحالة الموضوع إلى وكيل وزارة الصحة بالمنيا للتحقيق مع المخالفين وتاركى العمل.

وأكد رئيس مركز ومدينة ملوى، استمرار الحملات التفتيشية على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المقصرين والمتخاذلين عن عملهم، مؤكدا أنه لا مكان للأيدي المرتعشة ولكل من تسول له نفسه بإهمال أو إهدار حق من حقوق المرضى والمواطنين.